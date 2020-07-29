В России создан аналог "змеиного зрения"

Инженеры Центра компетенций НТИ "Сенсорика" разработали новую технологию производства инфракрасных фотоприемных матриц. Это поможет создать инфракрасные камеры, которые будут "видеть" мир глазами змей и рыб.

Благодаря данному изобретению можно будет чётко видеть объекты, скрытые в тумане или расположенные за какими-либо преградами.

"В современно мире преобладают матрицы для камер, сделанные на основе кремния. Но они заметно уступают возможностям матриц, в основе которых гетероструктурные композиции индий-галий-мышьяк на подложке из фосфида индия", — утверждают российские учёные.

Детектор, разработанный в России, работает в диапазоне спектра 0,9-1,7 мкм и представляет собой матрицу разрешением 516 на 625 точек.

Эксперты считают, что благодаря новой технологии производства инфракрасных матриц РФ сможет занять лидерские позиции в данной сфере.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные раскрыли секрет полёта древесных змей.