Уровень железа в крови влияет на продолжительность жизни

Учёные из Гарвардской медицинской школы сообщили, что продолжительность жизни человека можно определить по количеству железа в организме. Данный металл — важнейший материал, он играет главную роль в процессе выработки красных кровяных клеток — переносчиков кислорода в крови.

Важен баланс

Для того чтобы организм работал нормально, необходим баланс веществ.

Так, если у человека низкий уровень железа, это негативно отражается на работе иммунной системы. Если уровень железа слишком высокий, может развиться почечная недостаточность.

Также в результате нового исследования выяснилось, что железо напрямую влияет на продолжительность жизни.

"Люди, у которых высокий уровень железа в организме, в среднем живут меньше остальных", — отметили эксперты.

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