Проведённые лабораторные опыты на грызунах доказали, что увеличение уровня печёночного белка может давать мозгу те же плюсы, что и физическая активность.
Высокий показатель в крови белка Gpld1 коррелировался с улучшением когнитивных функций у более старых особей мышей. Это открытие может привести к тому, что в будущем можно разработать таблетку для мозга, с помощью которой он сможет получить ту же пользу, что и от спортивных занятий.
По мнению специалистов, такие препараты будут особенно полезны для людей, которые не могут вести активный образ жизни по состоянию здоровья.
Известно, что у каждого вида спорта есть свои особенности. Одни травмоопасные, другие — интересные и увлекательные. Но есть и такие, которые особенно хорошо улучшают физическое здоровье.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие виды спорта являются наиболее полезными для здоровья.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.