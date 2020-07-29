Исследователи разрабатывают таблетку, которая заменит спортзал

Проведённые лабораторные опыты на грызунах доказали, что увеличение уровня печёночного белка может давать мозгу те же плюсы, что и физическая активность.

Спорт заменят таблеткой

Высокий показатель в крови белка Gpld1 коррелировался с улучшением когнитивных функций у более старых особей мышей. Это открытие может привести к тому, что в будущем можно разработать таблетку для мозга, с помощью которой он сможет получить ту же пользу, что и от спортивных занятий.

По мнению специалистов, такие препараты будут особенно полезны для людей, которые не могут вести активный образ жизни по состоянию здоровья.

Известно, что у каждого вида спорта есть свои особенности. Одни травмоопасные, другие — интересные и увлекательные. Но есть и такие, которые особенно хорошо улучшают физическое здоровье.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие виды спорта являются наиболее полезными для здоровья.