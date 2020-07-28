Пользователи сервисов компании "Яндекс" заметили, что на их компьютерах появилась новая программа — "Яндекс.Телемост". Примечательно, что её невозможно удалить с устройства. В техническую поддержку компании начали массово обращаться пользователи.
"Здравствуйте! Мы хотим, чтобы видеосвязь стала доступнее, поэтому добавляем Телемост в другие сервисы и приложения Яндекса. Отдельно удалить Телемост пока нельзя, но ваше пожелание мы уже передали разработчикам. Как временное решение — можно удалить ярлык с рабочего стола", — отвечают представители "Яндекса".
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