Программу "Яндекс.Телемост" нельзя удалить с компьютера

Пользователи сервисов компании "Яндекс" заметили, что на их компьютерах появилась новая программа — "Яндекс.Телемост". Примечательно, что её невозможно удалить с устройства. В техническую поддержку компании начали массово обращаться пользователи.