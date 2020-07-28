Ученые выяснили, как у рыб данио образуются полосы

Биологи часто используют рыбок данио в качестве модельных организмов в биологии развития. Так, их изучают для того, чтобы лучше разбираться в человеческих болезнях. У этих пресноводных много генетических сходств с млекопитающими.

Расположение пигментных клеток кожи определяется на стадии эмбрионального развития. Именно процесс формирования узора очень заинтересовал ученых.

Биологи раскрыли тайну узора рыбок данио

Естественные полосы взрослой рыбы-данио образованы из содержащих пигмент клеток — хроматофоров. Хроматофоры делятся на три типа. В процессе развития рыбы эти пигментные клетки перемещаются по ее коже, взаимодействуют с другими, в результате чего появляются метки-лабиринты.

Ученым известно много фактов о биологическом взаимодействии, но пока непонятно, объясняют ли они процесс образования рисунка на теле рыб данио.

Ранее воздействие 5G на организм проверили на рыбах-данио.﻿

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