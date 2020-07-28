Компания МТС стала первой организацией в России, которая получила лицензию на использование стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц.

Соответствующая лицензия была выдана Роскомнадзором на срок до 16 июля 2025 года.

"Лицензия выдана на основании решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 17 марта 2020 года для использования радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020 полосы радиочастот 24,25-24,65 ГГц для создания сетей связи на территории Российской Федерации", — сообщили представители МТС.

"Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых IT решений и продуктов. Для МТС технологии "пятого" поколения — это важный инструмент для еще более активного развития строящейся продуктовой экосистемы, прежде всего в сфере проектов по автоматизации для бизнес-пользователей… Нам предстоит еще многое сделать, чтобы технологии 5G стали по-настоящему массовыми, но уже сегодня очевидно, что они будут востребованы почти во всех отраслях и станут одним из важнейших драйверов развития экономики страны в ближайшие годы", — заявил президент МТС Алексей Корня.