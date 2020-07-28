Оптический имплантат помог восстановить слух глухим крысам

Инженеры из Германии доказали, что разработанный ими безопасный оптический имплант, который работает на основе светодиодов, помог частично восстановить слух глухим крысам.

Прибор способен более точно передавать звук, чем его электрические аналоги.

Специалисты планируют создать его рабочую модель для людей к 2025 году.

В результате анализа выяснилось, что кохлеарные импланты можно улучшить, используя генетическую модификацию нервных клеток непосредственно в ухе человека таким образом, чтобы они были способны реагировать на свет, а не на электричество.

Оптическая система является более совершенной, так как намного лучше передает сигнал слуховым нервам, чем современные электрические импланты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что инженеры Массачусетского технологического института создали устройство, с помощью которого можно управлять темой сновидений. По мнению специалистов, оно поможет людям видеть более интересные сны.

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