Роботов научили собирать мебель IKEA

Сингапурские инженеры научили промышленных роботов собирать стулья производства известной компанией IKEA.

Специалисты разработали технику обучения, которая позволила научить роботизированных помощников из заготовленного набора деталей для стула собирать полноценный предмет мебели. Работу проводят не только роботы, а система, оснащенная и 3D-камерой. На работу уходит около 20 минут.

Сейчас ученые активно работают над созданием роботов. Так, в Цюрихе разработали автоматизированную систему, которая умеет возводить заданные конструкции из дерева.

Система состоит из двух манипуляторов, которые подвешиваются к потолку. По заданным параметрам они обрезают брусья и доски, сверлят отверстия для скрепления.

Манипуляторы не составляют все части вместе, они только создают заготовки. Соединить все элементы между собой человек должен сам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии разработали робота-мерчендайзера.