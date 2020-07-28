Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Оперштаб назвал регионы с наибольшим темпом прироста COVID
Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию на отдых
Полторы сотни россиян скончались от COVID за сутки
Роботов научили собирать мебель IKEA
Трамп пообещал американцам "золотой век" после пандемии
Жители Амурской области смогут пойти в кино
Протестировать электромобили Tesla теперь можно в Москве
Дегтярёв: в Хабаровск "слетелись" профессиональные провокаторы
На бывшего главу Коми завели новое уголовное дело

Искусственный интеллект научили идентифицировать птиц сзади

Наука

Искусственный интеллект способен распознавать отдельных птиц лучше, чем люди.

Данная разработка предназначена для биологов, которые исследуют диких животных. Но также ее можно использовать для идентификации пернатых.

Обычно наблюдение за птицами отнимает у исследователей много времени, так как на их ноги нужно наносить цветные метки.

Французский биолог Андре Феррейра, изучающий, как отдельные общительные ткачи вносят вклад в свои колонии, решил обратиться за помощью к искусственному интеллекту.

Сложной частью является получение фотографий, необходимых для обучения системы.

"Нам нужны тысячи фотографий одного и того же человека. С людьми это легко. С животными это сложно сделать", — признается ученый.

Исследователи решили этот вопрос, поместив RFID-метки на птиц, которых фиксировали камеры на кормушках.

Тесты с фотографиями, которые не были задействованы в процессе обучения, доказали, что его точность составляет порядка 90% для одного изображения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что орнитологи обнаружили у колибри скрытый от других птиц "канал связи".

Последние материалы
Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию на отдых
Полторы сотни россиян скончались от COVID за сутки
Роботов научили собирать мебель IKEA
Трамп пообещал американцам "золотой век" после пандемии
Жители Амурской области смогут пойти в кино
Протестировать электромобили Tesla теперь можно в Москве
Искусственный интеллект научили идентифицировать птиц сзади
Дегтярёв: в Хабаровск "слетелись" профессиональные провокаторы
На бывшего главу Коми завели новое уголовное дело
Популярное
Зарубежный
Звезда Disney поменяла карьеру в кино на съёмки в порно

Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.

Звезда Disney поменяла карьеру в кино на съёмки в порно
Владимир Зотов: белорусы понимают, что будет только хуже
Новости Белоруссии
Владимир Зотов: белорусы понимают, что будет только хуже
Новости Украины
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Северная Америка
Америка разваливается
Любовь Степушова Америка разваливается Любовь Степушова Игорь Буккер Невербальные сигналы: почему мужчины иногда неправильно понимают женщин Игорь Буккер Василий Амирджанов Хабаровский сериал дополнился сюжетными линиями Василий Амирджанов
Комментарии
От стратегического сдерживания – к стратегическим провокациям
Дегтярёв: в Хабаровск "слетелись" профессиональные провокаторы
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Против Ермака: почему протестуют против памятников атаману
"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина
Америка разваливается
Журова призвала СМИ не кормить тролля Родченкова
Америка разваливается
Владимир Зотов: белорусы понимают, что будет только хуже
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Америка разваливается
"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина
Как партноменклатура СССР стала нашей элитой
Как партноменклатура СССР стала нашей элитой
От стратегического сдерживания – к стратегическим провокациям
Как партноменклатура СССР стала нашей элитой
Америка разваливается
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ