Искусственный интеллект научили идентифицировать птиц сзади

Искусственный интеллект способен распознавать отдельных птиц лучше, чем люди.

Данная разработка предназначена для биологов, которые исследуют диких животных. Но также ее можно использовать для идентификации пернатых.

Обычно наблюдение за птицами отнимает у исследователей много времени, так как на их ноги нужно наносить цветные метки.

Французский биолог Андре Феррейра, изучающий, как отдельные общительные ткачи вносят вклад в свои колонии, решил обратиться за помощью к искусственному интеллекту.

Сложной частью является получение фотографий, необходимых для обучения системы.

"Нам нужны тысячи фотографий одного и того же человека. С людьми это легко. С животными это сложно сделать", — признается ученый.

Исследователи решили этот вопрос, поместив RFID-метки на птиц, которых фиксировали камеры на кормушках.

Тесты с фотографиями, которые не были задействованы в процессе обучения, доказали, что его точность составляет порядка 90% для одного изображения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что орнитологи обнаружили у колибри скрытый от других птиц "канал связи".