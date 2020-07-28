В Британии разработали прибор, который заменит собаку-поводыря

Студент из Великобритании разработал прибор, который способен заменить собаку-поводыря.

Слепым поможет устройство Тея

Прибор портативный, его легко носить с собой. Устройство оснащено навигационной системой, похожей на ту, которая используется на космических аппаратах и МКС. Кроме того, в прибор вмонтированы камера и датчики, что облегчает ориентацию в пространстве. Устройство способно "осознавать" трехмерное изображение окружающего мира.

Пользователь может задать ему маршрут с помощью голосовой команды. Если вдруг человек отклонился от правильного пути, прибор будет его тянуть, как обычная собака.

Тея может быть не только "собакой-поводырем". Своим владельцам прибор перескажет новости или сообщит о погоде. Также Тея предупреждает о проезжающих мимо машинах, светофорах. Устройство способно корректировать маршрут в зависимости от потока людей, пробок или погодной ситуации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что собачий интеллект уже дотянулся до человеческого.