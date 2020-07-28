Huawei объявила о завершении работ по развертыванию сетей 5G

Глобальное развертывание сетей 5G вышло на финишную прямую. Теперь, когда практически завершена установка более 1,5 млн базовых станций 5G, настало время сосредоточиться на отраслевых приложениях.

С таким заявлением выступил председатель правления компании Huawei Го Пин во ходе онлайн-саммита Better World Summit, проведенного китайской технологической фирмой.

Как следует из доклада Го Пин, Huawei использовала и будет использовать 5G для ускорения цифровой трансформации во всех секторах общества во время пандемии и в будущем.

Статистика Huawei

По состоянию на июнь текущего года, 81 оператор связи развернул коммерческие сети 5G.

На страны и регионы, охваченные этими сетями, приходится 72% мирового ВВП, включая ведущие экономики Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Во всем мире уже насчитывается более 90 млн пользователей 5G.

Было развернуто более 700 тысяч базовых станций 5G и ожидается, что к концу этого года их число превысит 1,5 миллиона.

Планы компании

Го Пин подчеркнул, что Huawei обладает "широким набором возможностей, охватывающих 5G, вычислительные технологии, облачные технологии, искусственный интеллект и отраслевые приложения".