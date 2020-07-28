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Huawei объявила о завершении работ по развертыванию сетей 5G

Наука » Технологии

Глобальное развертывание сетей 5G вышло на финишную прямую. Теперь, когда практически завершена установка более 1,5 млн базовых станций 5G, настало время сосредоточиться на отраслевых приложениях.

С таким заявлением выступил председатель правления компании Huawei Го Пин во ходе онлайн-саммита Better World Summit, проведенного китайской технологической фирмой.

Как следует из доклада Го Пин, Huawei использовала и будет использовать 5G для ускорения цифровой трансформации во всех секторах общества во время пандемии и в будущем.

Статистика Huawei

  • По состоянию на июнь текущего года, 81 оператор связи развернул коммерческие сети 5G.
  • На страны и регионы, охваченные этими сетями, приходится 72% мирового ВВП, включая ведущие экономики Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
  • Во всем мире уже насчитывается более 90 млн пользователей 5G.
  • Было развернуто более 700 тысяч базовых станций 5G и ожидается, что к концу этого года их число превысит 1,5 миллиона.

Планы компании

Го Пин подчеркнул, что Huawei обладает "широким набором возможностей, охватывающих 5G, вычислительные технологии, облачные технологии, искусственный интеллект и отраслевые приложения".

"Используя эти сильные стороны, мы можем предложить сценарные решения, которые полностью раскроют потенциал 5G и помогут нашим клиентам и партнерам добиться большего успеха в бизнесе. Тем не менее те, кто все еще взвешивает, стоит ли использовать наше оборудование для 5G, в последующем значительно отстанут, упустив шанс возглавить отрасль", — сказал председатель правления Huawei.

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