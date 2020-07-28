Глобальное развертывание сетей 5G вышло на финишную прямую. Теперь, когда практически завершена установка более 1,5 млн базовых станций 5G, настало время сосредоточиться на отраслевых приложениях.
С таким заявлением выступил председатель правления компании Huawei Го Пин во ходе онлайн-саммита Better World Summit, проведенного китайской технологической фирмой.
Как следует из доклада Го Пин, Huawei использовала и будет использовать 5G для ускорения цифровой трансформации во всех секторах общества во время пандемии и в будущем.
Го Пин подчеркнул, что Huawei обладает "широким набором возможностей, охватывающих 5G, вычислительные технологии, облачные технологии, искусственный интеллект и отраслевые приложения".
"Используя эти сильные стороны, мы можем предложить сценарные решения, которые полностью раскроют потенциал 5G и помогут нашим клиентам и партнерам добиться большего успеха в бизнесе. Тем не менее те, кто все еще взвешивает, стоит ли использовать наше оборудование для 5G, в последующем значительно отстанут, упустив шанс возглавить отрасль", — сказал председатель правления Huawei.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.