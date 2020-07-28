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Астрономам удалось сфотографировать планеты солнцеподобной звезды

Наука » Экология » Космос

Как выглядела бы наша Солнечная система вблизи другой звезды? Ответа на этот вопрос у астрономов пока нет, поскольку из тысяч экзопланет, обнаруженных до сих пор на орбите далеких звезд, земные астрономы получили прямые изображения лишь очень немногих.

На каждом из этих изображений можно увидеть только одну планету.

"И вот наконец астрономы говорят, что они получили первое в истории прямое изображение двух гигантских экзопланет, вращающихся вокруг солнцеподобной звезды", — сообщает сегодня EarthSky.

Астрономы использовали прибор "сфера" на очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории.

Полученные результаты описаны в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

  • Эта планетная система вращается вокруг звезды TYC 8998-760-1.
  • Она находится на расстоянии 300 световых лет в направлении южных созвездий.
  • Эта система похожа на нашу собственную Солнечную систему, но гораздо моложе.

Александр Бон, который руководил исследованием, заявил:

"Это открытие является моментальным снимком окружающей среды, которая очень похожа на нашу Солнечную систему, но на гораздо более ранней стадии ее эволюции."

На что может быть похож этот сфотографированный издали мир?

  • Сфотографированные планеты - газовые гиганты, такие же, как Юпитер и Сатурн, но более крупные и массивные.
  • Одна из планет примерно в 14 раз массивнее Юпитера, а другая — в 6 раз.
  • Они также вращаются дальше от своей звезды, чем Юпитер и Сатурн от Солнца, и в 160 и 320 раз дальше, чем расстояние между Землей и солнцем.

Система TYC 8998-760-1, по-видимому, в целом похожа на нашу собственную Солнечную систему, но гораздо моложе: ей всего около 17 млн лет. А нашей Солнечной системе — 4,6 млрд.

На фотографии две планеты видны как маленькие яркие точки.

Первая Экзопланета Непосредственно Изображенная На Орбите Коричневого Карлика

Звезда — это более крупное и яркое "кольцо". Это выглядит так, потому что прибор сферы на VLT блокирует самый яркий свет, исходящий от звезды, используя коронограф. Таким образом, можно увидеть меньшие и более слабые планеты.

Исследователи сделали разные снимки в разное время, и таким образом смогли увидеть движение планет на фоне звезд.

Новые планеты были открыты в рамках поиска гигантских планет вокруг более молодых, похожих на Солнце звезд.

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