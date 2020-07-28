Как выглядела бы наша Солнечная система вблизи другой звезды? Ответа на этот вопрос у астрономов пока нет, поскольку из тысяч экзопланет, обнаруженных до сих пор на орбите далеких звезд, земные астрономы получили прямые изображения лишь очень немногих.
На каждом из этих изображений можно увидеть только одну планету.
"И вот наконец астрономы говорят, что они получили первое в истории прямое изображение двух гигантских экзопланет, вращающихся вокруг солнцеподобной звезды", — сообщает сегодня EarthSky.
Астрономы использовали прибор "сфера" на очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории.
Полученные результаты описаны в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.
Александр Бон, который руководил исследованием, заявил:
"Это открытие является моментальным снимком окружающей среды, которая очень похожа на нашу Солнечную систему, но на гораздо более ранней стадии ее эволюции."
Система TYC 8998-760-1, по-видимому, в целом похожа на нашу собственную Солнечную систему, но гораздо моложе: ей всего около 17 млн лет. А нашей Солнечной системе — 4,6 млрд.
На фотографии две планеты видны как маленькие яркие точки.
Звезда — это более крупное и яркое "кольцо". Это выглядит так, потому что прибор сферы на VLT блокирует самый яркий свет, исходящий от звезды, используя коронограф. Таким образом, можно увидеть меньшие и более слабые планеты.
Исследователи сделали разные снимки в разное время, и таким образом смогли увидеть движение планет на фоне звезд.
Новые планеты были открыты в рамках поиска гигантских планет вокруг более молодых, похожих на Солнце звезд.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.