В США разработали метод определения пола человека по зубной эмали

Эксперты утверждают, что образцами, ставшими основой создания методики, стали останки, найденные в процессе раскопок древних поселений индейцев олони.

Палеогенетики собрали зубы, которые принадлежали 50 людям, жившим от 300 до 2 тысяч 300 лет назад.

Затем они сопоставили их пол, установив его по останкам, с составом эмали.

Данная методика позволила им правильно определить гендерную принадлежность.

Предполагается, что выводы ученых могут быть использованы в различных условиях работы, в том числе тогда, когда останки плохо сохранились.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что палеогенетики изучили могилы викингов возрастом до 1400 лет, сохранившиеся в таких странах, как Дания, Норвегия, Великобритания и Россия. В результате они обнаружили следы вируса натуральной оспы. Это говорит о том, что оспа появилась в Северной Европе за 1000 лет до первых эпидемий.