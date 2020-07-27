Российские палеонтологи пытаются вытащить на поверхность кости шерстистого мамонта, которые находятся в озере Печевалавато в Ямало-ненецком автономном округе.
Сообщается, что скелет древнего животного обнаружили местные оленеводы.
Любопытно, что к скелету вымершего животного до сих пор прикреплены связки.
В районе озера найден фрагмент ноги с сухожилиями, ребра, нижняя челюсть и череп мамонта.
Палеонтологи отметили, что для того, чтобы восстановить остальную часть скелета животного необходимо специальное оборудование. Данный процесс займет много времени. Ученые предполагают, что другая часть скелета скрыта глубоко в иле.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в образцах фекалий, которые были найдены в Якутии в останках мамонта, содержались споры бактерий, возраст которых около 40 000 лет. Биологи смогли вернуть к жизни 40-тысячелетних микробов из фекалий мамонта.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.