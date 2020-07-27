В сибирском озере обнаружили скелет шерстистого мамонта

Российские палеонтологи пытаются вытащить на поверхность кости шерстистого мамонта, которые находятся в озере Печевалавато в Ямало-ненецком автономном округе.

Сообщается, что скелет древнего животного обнаружили местные оленеводы.

Любопытно, что к скелету вымершего животного до сих пор прикреплены связки.

В районе озера найден фрагмент ноги с сухожилиями, ребра, нижняя челюсть и череп мамонта.

Палеонтологи отметили, что для того, чтобы восстановить остальную часть скелета животного необходимо специальное оборудование. Данный процесс займет много времени. Ученые предполагают, что другая часть скелета скрыта глубоко в иле.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в образцах фекалий, которые были найдены в Якутии в останках мамонта, содержались споры бактерий, возраст которых около 40 000 лет. Биологи смогли вернуть к жизни 40-тысячелетних микробов из фекалий мамонта.

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