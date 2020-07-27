Компания Apple решила обойти 20-процентные пошлины, которые были введены на ввоз электроники из Китая. Сейчас все смартфоны компании производятся именно в КНР.
В ближайшее время Apple планирует перенести часть производственных мощностей в Индию. Продажи iPhone в Индии составляют всего 1% от объемов рынка смартфонов, поскольку для большинства жителей страны цена устройства слишком высока.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.