Apple перенесет производство iPhone 11 в Индию

Компания Apple решила обойти 20-процентные пошлины, которые были введены на ввоз электроники из Китая. Сейчас все смартфоны компании производятся именно в КНР.

В ближайшее время Apple планирует перенести часть производственных мощностей в Индию. Продажи iPhone в Индии составляют всего 1% от объемов рынка смартфонов, поскольку для большинства жителей страны цена устройства слишком высока.