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К концу рабочей недели на юге России похолодает

Наука » Экология

Жаркая погода, которая сейчас наблюдается на юге России, сменится к концу недели более умеренной.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Жара немного отступит только в первые выходные дни августа. Через Юг России пройдет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха в Ростовской и в Волгоградской областях, на севере Краснодарского края понизится на 6-8 градусов, на юге Кубани и на Ставрополье — на 3-5 градусов, до 25-28 градусов. Пока часть юга страны еще под воздействием Черноморского циклона", — пояснил метеоролог.

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