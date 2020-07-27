В Сингапуре разработан дрон, который может летать, как птица. О том, насколько широк спектр применения данной разработки, рассказал директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

"Спектр применения дронов очень широк. К сожалению, зачастую такие прорывные разработки используются в интересах оборонно-промышленного комплекса. Так как этот дрон способен парить, как птица, это позволит вести более качественную разведку территорий, ведь уровень шума будет минимальным.

Прежде всего, эта разработка заинтересует предприятия оборонно-промышленного комплекса и военных. Но практика показывает, что технологии двойного назначения через какое-то время начинают использовать и в обычной жизни.

Варианты применения дронов

Возможно, что данную разработку можно применить для организации различных аттракционов, для проведения наблюдений за животными. На самом деле сфера применения может носить как развлекательный, так и коммерческий характер. Возможно, дрон может быть использован для наблюдения за очагами возгорания.

К сожалению, авторы разработки не сообщили об относительно полезной нагрузке. В данном случае это очень важно. Если разработчики смогли решить вопрос увеличения полезной нагрузки, то это очень эффективная разработка", — заключил эксперт.