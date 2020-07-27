Анализ ДНК раскрыл историю рабства в Новом Свете

Генетики провели исследование, в результате которого они смогли корни темнокожих американцев, а также проследить маршруты, по которым их предки-рабы попадали в Новый Свет.

"Мы подвергли анализу 50 000 геномов. Генетический материал людей, которые живут по обе стороны Атлантического океана, помог нам получить комплексные данные об истории работорговли. Изучив данные, мы выяснили, в какой степени работорговля определила генетическое разнообразие современных темнокожих жителей Америки", — сообщил генетик Стивен Мичелетти из компании 23andMe.

Ученые выяснили, что работорговля, в результате которой из Африки в Новый Свет попали более 12 миллионов рабов, началась в XVI веке.

В то время король Испании Карл V дал разрешение вице-королю Новой Испании использовать рабов для работы на золотых и серебряных месторождениях. Кроме того, рабы работали на плантациях.

Впоследствии работорговлей стали заниматься все колонии европейских стран и независимые государства Нового Света.

"Анализ ДНК показал, что исторические документы, посвященные работорговле, в целом являются правдивыми. Например, потомки бразильских рабов действительно происходят из бассейна реки Конго, а темнокожие жители США происходят в основном из Нигерии, Сьерра-Леоне и Бенина", — сообщил Мичелетти.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кувейтские работорговцы продавали женщин в Instagram.