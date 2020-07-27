В Израиле разработали технологию получения топлива из арбузов

Ученые из Израиля придумали, как можно получить биоэтанол из арбузов. Благодаря данной технологии можно будет уменьшить объемы добычи ископаемого топлива и сократить зависимость от него.

Для производства биотоплива лучше всего подходят арбузы малалийского сорта, так как эти плоды выращиваются ради семян.

"Мякоть и кожура этих арбузов, которые могут составлять до 97 процентов от их массы, обычно выбрасываются в почву. Но это весьма опасная для окружающей среды практика, так как органическое вещество служит пищей для грибов и микроорганизмов, которые наносят вред почве и выделяют парниковые вещества", — сообщили сотрудники Хайфского университета.

Ученые провели несколько опытов, в результате которых им удалось доказать, что на основе арбузов можно наладить эффективное производство биоэтанола, который можно применять в виде альтернативного топлива. Кроме того, биоэтанол применяется для изготовления лекарственных препаратов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России освоили технологию строительства домов из пищевых отходов.