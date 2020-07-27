Исследование: летом домашние животные болеют на 73% чаще

Около 60% хозяев кошек и собак вывозят своих питомцев летом на дачи. Оказавшись на природе, животные начинают чувствовать себя комфортнее, чем дома, но вместе с тем для них повышается риск получить какое-нибудь заболевание. Также возрастает риск появления укусов клещей, расстройств поведения.

Летом владельцы домашних животных намного чаще обращаются в ветеринарные клиники — число обращений увеличивается в два раза, сообщает дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк Страхование" и ветеринарный сервис "Кот и Пес", партнер компании.

Так, за июнь текущего года число обращений к ветеринарам увеличилось на 73% по сравнению с мартом.

Чаще всего помощь ветеринаров нужна собакам и кошкам.

Чем болеют домашние животные летом?

У собак самыми распространенными летними проблемами являются:

пищевая аллергия;

блошиный дерматит;

грибковые и паразитарные заболевания;

пищевые расстройства;

вирусные инфекции.

Что касается кошек, то у них часто бывают травмы, поведенческие расстройства.

Больше всего обращений поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае домашних животных будут страховать по отпечатку носа.