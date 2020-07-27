Около 60% хозяев кошек и собак вывозят своих питомцев летом на дачи. Оказавшись на природе, животные начинают чувствовать себя комфортнее, чем дома, но вместе с тем для них повышается риск получить какое-нибудь заболевание. Также возрастает риск появления укусов клещей, расстройств поведения.
Летом владельцы домашних животных намного чаще обращаются в ветеринарные клиники — число обращений увеличивается в два раза, сообщает дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк Страхование" и ветеринарный сервис "Кот и Пес", партнер компании.
Так, за июнь текущего года число обращений к ветеринарам увеличилось на 73% по сравнению с мартом.
Чаще всего помощь ветеринаров нужна собакам и кошкам.
У собак самыми распространенными летними проблемами являются:
Что касается кошек, то у них часто бывают травмы, поведенческие расстройства.
Больше всего обращений поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.
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