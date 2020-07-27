Ученые предупредили об опасности мировой гонки за вакциной от COVID-19

Ученые утверждают, что гонка по созданию вакцины от COVID-19 может принести больше проблем, чем само заболевание.

Дело в том, что разработка препарата для защиты организма от коронавируса превратилась в политическую игру мировых держав. Следовательно, ничего хорошего из этого ждать не стоит.

В мире уже создано порядка 200 вакцин от коронавирусной инфекции.

Работы ведутся уже почти полгода. Вакцину тестировали на грызунах, потом на людях.

"Все стремятся как можно раньше вывести вакцину, став первыми. Но это русская рулетка. То есть мы, недоисследовав препарат, вводим его в широкий доступ на рынок, миллионы людей будут вакцинироваться, и при этом даже относительно редкие побочные эффекты — это тысячи человек. Мы получим серьезные большие проблемы — репутационные в том числе, не только медицинские", — сообщил гендиректор контрактной исследовательской компании Николай Крючков.

Жители многих стран с нетерпением ждут, когда появится вакцина от коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, кому прививка от COVID-19 не нужна.

По словам экспертов, не нужно вакцинироваться людям, которые перенесли коронавирус в легкой форме. Но им следует сдать тест на наличие антител.