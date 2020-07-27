"Роскосмос" выпустил приложение для смартфонов

Специалисты госкорпорации "Роскосмос" выпустили мобильное приложение на операционных системах Android и iOS.

"Теперь наши читатели не пропустят самую важную информацию, прямые трансляции пусков, конференций и других мероприятий, включив уведомления на своем гаджете", — сообщается на сайте корпорации.

Пользователи могут скачать приложение в Google Play и App Store.

Теперь у всех желающих будет возможность ознакомиться с актуальными новостями корпорации, новыми материалами о ее деятельности, российских космодромах.

Также в приложении можно пройти тест на прохождение отбора в отряд космонавтов.

В перспективе разработчики планируют дополнить приложение новыми функциями и активностями. Пожелания пользователей также будут учитываться.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у "Роскосмоса" появился свой канал в Telegram.