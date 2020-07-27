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Раскрыта тайна происхождения "странных" метеоритов, найденных на Земле

Наука » Экология » Космос

Американские астрономы подробно изучили информацию обо всех метеоритах, когда-то упавших на нашу планету и пришли к выводу, что многие из них представляют собой фрагменты ранних протопланетных тел.

Планеты в Солнечной системе сформировались благодаря этим самым телам.

Найдены "родители" метеоритов

Ранее было принято считать, что метеориты — это расплавленный в атмосфере космический мусор. Но найденные в 60-е гг. XX века "падающие с неба камни" опровергли эту гипотезу. Выяснилось, что все метеориты — это фрагменты одного и того же космического тела. Но по их составу ученые не могли определить их "родителя".

В результате астрономы восстановили облик материнского тела метеоритов. Им оказался дифференцированный объект с ядром, способным создавать такое же магнитное поле, как у Земли.

Когда образовалась Солнечная система, он стал медленно остывать, а отколовшиеся от него фрагменты соединялись в  планетезимали, которые и являются "родителями" метеоритов.

Планетезимали образовались за два миллиона лет до того, как Солнечная система пережила эволюцию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к Земле приближается "потенциально опасный" астероид.

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