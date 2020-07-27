Палеогенетики: неандертальцы были более чувствительны к боли

Немецкие палеогенетики исследовали кодирующие ионные каналы в рецепторах гены неандертальцев и пришли к выводу, что они обладали более высокой чувствительностью, чем современные люди.

"Мы пока не можем точно сказать, ощущали ли неандертальцы боль сильнее, чем это делаем мы, так как на ее восприятие влияют еще и процессы в спинном и головном мозге. С другой стороны, мы точно показали, что у их болевых рецепторов был низкий порог активации", — отметил директор Института эволюционной антропологии Общества имени Макса Планка, один из авторов исследования Сванте Паабо.

Ученые решили проследить, как на жизнедеятельности зародышей лягушек отразится пересадка "неандертальских" генов, которые кодируют различные белки нервных клеток. В результате оказалось, что ген SCN9A повышает чувствительность этих клеток.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что итальянские специалисты опровергли версию о том, что древние люди могли исчезнуть с лица Земли из-за климатических изменений.