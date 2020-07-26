Telegram начал тестировать видеозвонки в приложении

В последней версии мессенджера Telegram была добавлена новая экспериментальная функция — видеозвонки. Сейчас она работает в тестовом режиме и скрыта от обычных пользователей.

Чтобы получить доступ к видеозвонкам, необходимо обновиться до последней версии приложения, а затем десять раз нажать на иконку настроек ("шестиренку"). В открывшемся меню нужно будет поставить галочку напротив пункта "Экспериментальные функции".

Видеозвонок пользователю будет доступен в случае, если он также активировал функцию в настройках.