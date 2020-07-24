Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Чемпионат Англии по футболу начнётся 12 сентября
Байден окрестил Трампа "первым президентом-расистом" в истории США
"Формула-1" отменила этапы в Северной и Южной Америке
Дзюба рассказал о перспективах Роналду и Месси в чемпионате России
Школам объяснили правила работы с маркированными лекарствами
Туристы смогут вернуть свои деньги в течение полутора лет
На массовых мероприятиях сохранится масочный режим
"Зенит" оштрафован на 500 тыс. за баннер про Федуна
Врач-диетолог: "Лечение ожирения не входит в программу ОМС"

Археологи обнаружили во Вьетнаме артефакт возрастом 20 тыс. лет

Наука

Вьетнамские археологи в процессе исследования пещер в Национальном парке Бaбе обнаружили многочисленные следы древних людей. Среди находок есть артефакты неизвестного происхождения. Возраст находок составляет 20 тысяч лет.

"Мы наткнулись на множество артефактов из камня. В культурном слое, толщина которого составила около 50 сантиметров, было более пяти десятков каменных инструментов, возраст которых достигает 20 тысяч лет. Особое внимание привлек странный предмет, предназначение которого пока что остается тайной — плоская галька с двумя отверстиями диаметром около 12 мм", — сообщили специалисты Института археологии Вьетнамской академии социальных наук.

Ученые провели анализ, который показал, что артефакт изготовлен очень тщательно, древний человек, который его мастерил, смог высверлить ровные отверстия в камне. Однако, специалисты пока не могут объяснить, какую роль этот камень с дырочками играл в древности.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в пещерах Мексики нашли шахты древних индейцев.

﻿

Последние материалы
Принц Гарри и Меган Маркл обратились в суд из-за съемок сына с дронов
Сергей Санакоев рассказал, почему Китай выиграет холодную войну у США
"Реал" стал чемпионом Испании, а "Барса" показала худший футбол: как это было?
Чемпионат Англии по футболу начнётся 12 сентября
Байден окрестил Трампа "первым президентом-расистом" в истории США
"Формула-1" отменила этапы в Северной и Южной Америке
Политолог Надеждин: о Боге в Конституции и Дне обнуления
Дзюба рассказал о перспективах Роналду и Месси в чемпионате России
Что делается в поддержку Николая Платошкина его сторонниками
Школам объяснили правила работы с маркированными лекарствами
Популярное
Фигурное катание
В Балашихе прошло прощание с фигуристкой Александровской

На Николо-Архангельском кладбище в Балашихе состоялось прощание с фигуристкой Екатериной Александровской.

В Балашихе прошло прощание с фигуристкой Александровской
Выплаты на детей предложили сделать ежемесячными
Партии
Выплаты на детей предложили сделать ежемесячными
Гипотезы. Наука
В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности
Экономика и бизнес
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Игорь Буккер Развитие цивилизации способствовало гибели майя Игорь Буккер Василий Амирджанов Партия Путина станет конкурентом "Единой России" Василий Амирджанов Любовь Степушова Холодная война между США и Китаем становится все жарче Любовь Степушова
Комментарии
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
Как происходит разрушение исторической памяти народа
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
Партия Путина станет конкурентом "Единой России"
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
Основатель Microsoft опроверг информацию о своей причастности к COVID
Основатель Microsoft опроверг информацию о своей причастности к COVID
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ