Археологи обнаружили во Вьетнаме артефакт возрастом 20 тыс. лет

Вьетнамские археологи в процессе исследования пещер в Национальном парке Бaбе обнаружили многочисленные следы древних людей. Среди находок есть артефакты неизвестного происхождения. Возраст находок составляет 20 тысяч лет.

"Мы наткнулись на множество артефактов из камня. В культурном слое, толщина которого составила около 50 сантиметров, было более пяти десятков каменных инструментов, возраст которых достигает 20 тысяч лет. Особое внимание привлек странный предмет, предназначение которого пока что остается тайной — плоская галька с двумя отверстиями диаметром около 12 мм", — сообщили специалисты Института археологии Вьетнамской академии социальных наук.

Ученые провели анализ, который показал, что артефакт изготовлен очень тщательно, древний человек, который его мастерил, смог высверлить ровные отверстия в камне. Однако, специалисты пока не могут объяснить, какую роль этот камень с дырочками играл в древности.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в пещерах Мексики нашли шахты древних индейцев.

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