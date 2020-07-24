"Роскосмос" установил рекорд по скорости полета к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил новый рекорд по времени полета к Международной космической станции.

Путь до МКС занял всего 3 часа 18 минут 31 секунду.

"Предыдущий рекорд составлял 3 часа 20 минут и 15 секунд", — сообщили с пресс-службе "Роскосмоса".

Корабль уже состыковался с МКС и стал пятым кораблем, который преодолел путь до станции менее чем за 4 часа.

Корабль доставил на орбиту:

топливо;

баллоны с кислородом;

1,5 тонны разных грузов;

аппаратуру;

средства гигиены;

одежду;

лекарства;

продукты;

воду.

Ранее гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что реализация программы по освоению Луны будет осуществляться совместно с Китаем. Он также отметил, что российские специалисты очень уважительно относятся к своим китайским коллегам, которые разрабатывают огромное количество важных для космонавтики проектов.