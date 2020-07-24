Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил новый рекорд по времени полета к Международной космической станции.
Путь до МКС занял всего 3 часа 18 минут 31 секунду.
"Предыдущий рекорд составлял 3 часа 20 минут и 15 секунд", — сообщили с пресс-службе "Роскосмоса".
Корабль уже состыковался с МКС и стал пятым кораблем, который преодолел путь до станции менее чем за 4 часа.
Корабль доставил на орбиту:
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