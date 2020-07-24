Дмитрий Рогозин: Россия и Китай будут осваивать Луну вместе

Гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что реализация программы по освоению Луны будет осуществляться совместно с Китаем.

"Мы договорились с руководителем Китайской космической администрации Чжаном Кэцзянем о совместном строительстве лунной базы, а также об освоении Луны. Скорее всего, Россия и Китай будут работать над реализацией лунной программы сообща", — заявил он в эфире YouTube-шоу "Соловьев LIVE".

Рогозин также отметил, что российские специалисты очень уважительно относятся к своим китайским коллегам.

"У наших коллег из Китая было несколько серьезных аварий в 2020 году, но они, вопреки фантазиям диванных аналитиков, не хватаются за сердце, а продолжают кропотливо работать над реализацией целого массива важных для космонавтики проектов", — подчеркнул глава "Роскосмоса".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в NASA заявили о неформальных договоренностях с Россией по освоению Луны.