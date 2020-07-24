Историки рассказали о странных профессиях прошлого

Раньше были профессии, которые сейчас вызывают удивление. Возможно, через несколько сотен лет многие современные профессии тоже будут выглядеть странно.

Историки рассказали о нескольких шокирующих занятиях прошлого.

Так, в эпоху промышленной революции в Великобритании были люди-будильники. Они ходили по уличкам и длинной палкой стучали в окна, чтобы разбудить рабочих. Люди-будильники работали на владельцев фабрик и шахт, которым было нужно, чтобы рабочие вовремя начинали смену. А купить себе обычный будильник мог далеко не каждый человек.

В эпоху правления королевы Виктории (1837-1901) в Англии было очень много странных профессий.

Так, когда на улицах еще не было ночного освещения, его функции выполняли мальчики-факелы. Им платили за то, что они играли роль проводников для горожан.

В XV-XVI веках при английском дворе были мальчики для битья. В наше время это словосочетание как крылатое выражение, но в те времена были дети, которые подвергались физическим наказаниям за шалости королевских наследников, которых было запрещено пить. Например, если маленький принц совершал какую-нибудь проступок, вместо него наказывали мальчика для битья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне назвали самые уважаемые и унизительные профессии.