В Сеть выложили данные 600 тысяч пользователей Avito и "Юлы"

В Сеть попали данные 600 тысяч пользователей Avito и "Юлы". По словам представителей сервисов, никакого взлома не было. Они назвали это "сбором данных".

В базе данных содержится только та информация, которую указали о себе сами пользователи. В базе шесть файлов, три архива с данными пользователей Avito, три — "Юлы". Их опубликовали в июне и июле.

В свободном доступе выложены номера телефонов, адреса, регион, а также сведения о категории товаров, которые человек продавал на интернет-площадках.

Специалисты по информационной безопасности считают, что база не несет никакой угрозы для пользователей, самое важное, что в ней содержится, — это номера телефонов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты по кибербезопасности из Cyble Research Team обнаружили в Сети выставленную на продажу базу данных. В ней была информация о миллионах пользователей Интернета.