WhatsApp можно будет использовать сразу на нескольких устройствах

Разработчики дополнят приложение, версию мессенджера WhatsApp для Android 2.20.196.8, несколькими новыми функциями.

Главное нововведение в том, что появится возможность пользоваться одним аккаунтом на четырех устройствах одновременно. Эта функция называется Linked Devices ("Привязанные устройства").

К одному профилю может быть привязано несколько ПК или смартфонов.

А также специалисты намерены усовершенствовать функцию поиска. Пользователь сможет фильтровать сообщения по типу и таким образом быстро находить нужные ему фотографии, видео, документы и ссылки.

В настоящее время данные функции находятся в разработке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты WhatsApp начали распространять свой первый набор анимированных стикеров. В настоящее время пользователи пока могут загрузить единственный набор анимированных стикеров под названием Playful Piyomaru из магазина WhatsApp Store.