Благодаря пандемии COVID-19 Земля стала меньше гудеть

Земля постоянно гудит под воздействием деятельности человека. Вождение, строительство, промышленность, спортивные мероприятия приводят к фоновому гулу высокочастотного сейсмического шума. Но введение ограничений и отмена массовых мероприятий из-за коронавируса заметно снизили гул Земли.

"Этот период затишья является самым продолжительным и самым значительным за последнее время. Результаты нашего исследования показывают, как человеческая деятельность воздействует на Землю, и позволяют нам более четко разграничить человеческий и естественный шум", — сообщил сейсмолог Стивен Хикс из Имперского колледжа Лондона в Великобритании.

Ученые восстановили картину снижения шума

Сейсмологи провели исследование, в ходе которого они проанализировали данные, полученные с 268 станций сейсмического мониторинга в 117 странах мира. Оказалось, что уровень шуму сначала снизился в Китае, потому в Европе, а затем и в других странах мира.

В общей сложности на 185 станциях сейсмического мониторинга было зарегистрировано значительное снижение высокочастотного сигнала, что было связано в введением ограничений из-за COVID-19.

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