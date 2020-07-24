Учёные из Университета Квинсленда (Австралия) пришли к выводу, что мёд безжальных пчёл обладает уникальным полезным свойством, благодаря которому данный продукт является безопасным для людей, страдающих сахарным диабетом.
Но это свойство наблюдается только у мёда, который производят мелипоны (или безжальные пчёлы).
Учёные выяснили, что главный компонент мёда этих пчёл не мальтоза, а трегалоза.
"Так, сахар, содержащийся в мёде, на 85% состоит из данного компонента", — пояснила исследователь Мэри Флетчер.
Трегалоза отличается от обычного сахара своим низким гликемическим индексом (показателем, указывающим на скорость повышения уровня глюкозы в крови). По этой причине мёд безжальных пчёл безопасен для диабетиков. Кроме того, трегалоза не разрушает зубы и помогает похудеть.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему мёд может быть опасным.
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