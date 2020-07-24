Внук океанолога Жака-Ива Кусто построит "подводную МКС" за $135 млн

Внук французского океанолога Жака-Ива Кусто Фабьен Кусто планирует заняться строительством "подводной МКС", научно-исследовательского центра Proteus, который получил свое название в честь подводного древнегреческого бога Протея.

Сейчас Фабьен Кусто занимается сбором средств на строительство. По его словам, реализация проекта займет три года. На это понадобится $135 млн. Средства обещают выделить инвесторы.

Сообщается, что партнерами проекта станут некоторые университеты США и НКО со штаб-квартирой на острове Кюрасао. Именно у его берегов Proteus должен опуститься на 80-метровую глубину.

По словам Фабьена Кусто, подводные экспедиции такого рода рассчитаны на одну миссию, но проводить длительные экспедиции под водой невозможно. Раньше исследовательские подводные станции были размером с автобус.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сын Жака-Ива Кусто поблагодарил Россию за возможность поучаствовать в спасении косаток.

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