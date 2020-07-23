В Британии разработали проект 70-местного гибридного самолета. По словам авторов проекта, данная модель не будет оказывать негативного влияния на экологию.

О том, есть ли какие-либо экологически чистые виды транспорта в России, рассказал советский и российский военный деятель, генерал-полковник авиации, герой Советского Союза Николай Антошкин.

"Если самолет будет работать только на электричестве без всякого топлива, то, конечно, он не будет влиять на окружающую среду.

Электричество более экологично. Но нужно знать, за счет чего у него вырабатывается электричество.

У нас электробусы уже по Москве пустили. Они экологически чистые. Через определенное количество километров им требуется подзарядка.

В столице уже много электробусов.

Метро уже на электрической тяге работает, поэтому это тоже экологичный вид транспорта.

Сейчас автомобили делают на электрической тяге. Со временем, наверное, будут разрабатывать и воздушные виды транспорта", — заключил эксперт.