Итальянские ученые утверждают, что падение Римской империи могло быть связано с похолоданием. Они аргументируют это тем, что изменение климата негативно отразилось на экономике и сельском хозяйстве страны.

Вывод исследователей прокомментировала кандидат исторических наук Российского государственного гуманитарного университета Ирина Ермолова.

"Процессы такого рода всегда очень сложные. Падение Римской империи вызвано несколькими причинами.

Конечно, изменение климата также сыграло свою роль и ухудшило ситуацию.

Но на самом деле всё было намного сложнее и серьезнее.

Там имели место и внутренние проблемы, такие же, как и во всех государствах, которые развиваются и постепенно приходят к упадку, и внешние факторы — великое переселение народов, причем это, конечно, сильно повлияло на положение Римской Империи.

Безусловно, люди зависят от климата до сих пор, поэтому в выводах итальянских ученых нет ничего удивительного", — заключила эксперт.