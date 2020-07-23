На живом концерте в Германии проведут "коронавирусный эксперимент"

Ученые из Германии планируют провести "коронавирусный эксперимент" на одном из концертов живой музыки. Они собираются выяснить, безопасно ли сейчас проводить крупные массовые мероприятия.

Концерт состоится 22 августа в Лейпциге. Там будет выступать немецкий поп-исполнитель Тим Бенджко. В эксперименте примут участие 4 тысячи зрителей. Всем им выдадут специальные "устройства для отслеживания контактов", которые будут передавать информацию об их перемещениях и о том, насколько близко они находятся от других людей.

Также они получат флюоресцентный антисептик, который поможет ученым определить, через какие поверхности легче всего заразиться COVID-19.

Для этого они используют ультрафиолетовое излучение. Специалисты надеются, что им удастся провести наблюдение за процессом распространения инфекции при помощи аэрозолей и дым-машин, а также предсказать его с помощью компьютерных моделей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что доказана передача COVID-19 аэрозольным путем.