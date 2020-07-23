Ученые из Германии планируют провести "коронавирусный эксперимент" на одном из концертов живой музыки. Они собираются выяснить, безопасно ли сейчас проводить крупные массовые мероприятия.
Концерт состоится 22 августа в Лейпциге. Там будет выступать немецкий поп-исполнитель Тим Бенджко. В эксперименте примут участие 4 тысячи зрителей. Всем им выдадут специальные "устройства для отслеживания контактов", которые будут передавать информацию об их перемещениях и о том, насколько близко они находятся от других людей.
Также они получат флюоресцентный антисептик, который поможет ученым определить, через какие поверхности легче всего заразиться COVID-19.
Для этого они используют ультрафиолетовое излучение. Специалисты надеются, что им удастся провести наблюдение за процессом распространения инфекции при помощи аэрозолей и дым-машин, а также предсказать его с помощью компьютерных моделей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что доказана передача COVID-19 аэрозольным путем.
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