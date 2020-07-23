В Китае домашних животных будут страховать по отпечатку носа

В Китае страховая платформа, существующая в системе мобильных платежей Alipay, теперь способна распознавать отпечатки пальцев. Ее также можно использовать и для идентификации домашних питомцев по отпечатку носа.

Технологии упростят страхование собак и кошек

Известно, что носы животных имеют уникальный рисунок, по которому можно произвести идентификацию. Теперь с помощью новых технологий можно будет на основании отпечатка носа сформировать электронные документы на каждого питомца.

Предполагается, что в перспективе страхование домашних животных с идентификацией по отпечатку носа будет пользоваться популярностью не только в Китае, но и в других странах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайские исследователи считают, что коронавирус передался людям из дикой природы, поэтому в стране запретили продажу диких животных. Соответствующее решение приняло Министерство сельского хозяйства и лесного управления Китая.