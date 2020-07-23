В РФ разработают IT-платформу для контроля оборота гражданского оружия

В этом году для Росгвардии будет разработана IT-платформа, с помощью которой можно будет отслеживать все виды гражданского оружия в России от производителя до покупателя. Стоимость такой информационной системы составляет более 540 млн рублей.

Через портал можно будет оформить разрешение на приобретение и хранение оружия.

При покупке оружия гражданам будут выдавать единую пластиковую карту, что позволит избавить покупателей от лишних бумаг и возможности их подделки.

Владельцам оружия нужно будет установить приложение на iOS и Android, которое будет считывать информацию с пластиковой карты и передавать по защищенному каналу в центральную базу данных.

Платформу протестируют в конце ноября.

Ранее военный эксперт Майк Биллингтон заявил о том, что гиперзвуковое оружие русских "перехитрит" любую систему ПРО.