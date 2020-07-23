Петербургские ученые открыли три новых минерала на Камчатке

Специалисты кафедры кристаллографии Санкт-Петербургского государственного университета в ходе экспедиции на Камчатку обнаружили три новых минерала. Ученые назвали их алеут, корякит и ительмит — в честь коренных народов этого региона.

"Кристаллическая структура и свойства этих минералов не имеют близких аналогов среди синтетических соединений или известных групп минеральных видов", — сообщили в пресс-службе университета.

Ученые исследовали фумарол вулкана Толбачик, когда обнаружили удивительную находку. В алеуте содержатся два отрицательно заряженных иона — арсенатный и ванадатный.

По словам специалистов, благодаря своим свойствам, найденные минералы могут найти применение в сферах высокотехнологичной промышленности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Кубани местные жители обнаружили довольно интересную находку — древний камень с "микросхемой". Возраст находки составляет около 500 млн лет.