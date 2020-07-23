Специалисты кафедры кристаллографии Санкт-Петербургского государственного университета в ходе экспедиции на Камчатку обнаружили три новых минерала. Ученые назвали их алеут, корякит и ительмит — в честь коренных народов этого региона.
"Кристаллическая структура и свойства этих минералов не имеют близких аналогов среди синтетических соединений или известных групп минеральных видов", — сообщили в пресс-службе университета.
Ученые исследовали фумарол вулкана Толбачик, когда обнаружили удивительную находку. В алеуте содержатся два отрицательно заряженных иона — арсенатный и ванадатный.
По словам специалистов, благодаря своим свойствам, найденные минералы могут найти применение в сферах высокотехнологичной промышленности.
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