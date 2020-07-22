В Японии разработали робота-мерчандайзера. Производитель надеется, что предприятия розничной торговли заинтересуются новой разработкой. О том, как обстоят дела с развитием робототехники в России рассказал директор ИКТИ РАН Сергей Шептунов.

"Российский рынок в какой-то части копирует зарубежный, поэтому поиски идут в зависимости оттого, кто это ведет, по разным направлениям. Крупные компании разрабатывают промышленных роботов, потому что они всегда будут востребованы, а более мелкие делают стартапы. Причем стартапы тоже изготавливают или по своим проектам, или по тем направлением, которые сейчас в тренде.

Допустим, наши специалисты мониторят зарубежные разработки и в чем-то стараются их улучшить, выпустить более дешевые аналогичные модели. В России сложно найти какие-то уникальные проекты, так как было сложное время, поэтому направление робототехники перестало развиваться.

Но сейчас мы пытаемся этот пробел восполнить в какой-то степени.

Робототехника во многом может развиваться благодаря телевидению и СМИ. Сейчас это направление стало ассоциироваться с детскими конструкторами.

Робототехника в России развивается, но, к сожалению, у нас недостаточно опорной базы, поскольку было потеряно в какое-то время, и наука немного отставала. Пока наши разработки находятся на среднем европейском уровне", — заключил эксперт.

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