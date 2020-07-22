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Глобальное потепление повышает активность молний

Наука

В последние годы из-за глобального потепления грозы становятся все более частым явлением, которое провоцирует серьезные изменения в атмосфере Земли.

В районе Северного полюса в августе прошлого года была гроза, что само по себе является аномальным явлением. Тогда американские метеорологи зафиксировали тогда 48 ударов молнии.

Обычно грозы наблюдаются в тропических районах. Это объясняется тем, что солнечное излучение нагревает поверхность Земли, поднимая в воздух огромные объемы горячего и влажного воздуха. Трение частиц в этих воздушных массах и провоцирует грозу.

Гроза на Северном полюсе, вписывается в эту модель только потому, что каждый год климат на нашей планете становятся более теплым.

В Арктике потеплело, над северными районами начали происходить грозы, такие же интенсивные, как в тропических широтах. Ученые считают, что в будущем грозы в Арктике станут еще более частым явлением.

Ранее член совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Владимир Елисеев рассказал, как правильно себя вести во время грозы.

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