В Британии разработали проект 70-местного гибридного самолета

Специалисты британской компании Electric Aviation Group разработали проект 70-местного пассажирского гибридного самолета. В будущем модель может быть преобразована в полностью электрический летательный аппарат.

Это будет возможно, когда изобретут аккумуляторы, удельная емкость которых будет на порядок превосходить показатели современных батарей.

Особенности гибридного самолета

Благодаря созданию гибридных и полностью электрических самолетов можно будет уменьшить отрицательное влияние авиации на экологию. Но для таких моделей нужны аккумуляторные батареи, обладающие необходимой удельной емкостью. В связи с этим большинство подобных проектов представляют собой самолеты, предназначенные для региональных авиалиний и рассчитанные на 20 пассажиров.

Гибридный самолет Electric Aviation Group способен конкурировать со среднемагистральными лайнерами, оборудованными турбовентиляторными моторами. Самолет изготовлен по схеме высокоплана с удлиненным крылом.

Особенность проекта — шасси с электрической тягой, который дает возможность самолету сделать дополнительный разгон при взлете. Это позволит уменьшить разбег для взлета, поэтому для электросамолета подойдут даже небольшие взлетно-посадочные полосы.

Дальность полета лайнера будет составлять 1500 километров.

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