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В Молдавии и на Украине найдены предки страусов

Наука

Палеонтологи пришли к выводу, что предок современных страусов появился 8 млн лет назад на территории современных Молдавии и южных областей Украины.

Ученые обнаружили там ископаемую скорлупу и окаменелые кости страусов.

Специалисты утверждают, что самый древний страус появился на территории Южной Африки около 23 млн лет назад. Почти 15 млн лет назад его потомки переселились на территорию современной Турции, а потом — на земли Индии и Монголии.

Новый тип страуса сформировался около 8 млн лет назад в северо-западном Причерноморье. Через 4-5 млн лет страусы снова переселились в Африку. Сегодня там широко распространены сомалийские страусы.

Но находки на территории Иркутска, Китая, Монголии и Восточной Сибири говорят о том, страусы остались еще и в Евразии.

Ранее "Правда.Ру" писала о разведении страусов в России.

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