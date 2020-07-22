Антропологи уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный

Современные исследователи стали сомневаться в утверждении Чарльза Дарвина о том, что в процессе эволюции выживает самый приспособленный.

Ключ к выживанию — взаимовыгодное сотрудничество

Так, антропологам из Университета Дьюка (США) удалось доказать, что на протяжении своего периода существования процветают только самые дружелюбные виды. Также исследователи отмечают, что представители данной категории не являются самыми физически выносливыми, но зато они более коммуникабельные.

Ученые приводят в пример собак и волков. Волки сейчас находятся на грани исчезновения, а собаки процветают, так как их уже давно одомашнил человек.

Также дружелюбными могут быть и растения. Например, некоторые виды обеспечивают животных пищей, а те в свою очередь помогают им распространять пыльцу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи создадут единый справочник всех живых существ на Земле.