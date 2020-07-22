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Доказана передача COVID-19 аэрозольным путем

Наука

Ученые из США доказали, что в передаче COVID-19 участвуют частицы аэрозолей из органов дыхания инфицированных людей. Исследователи провели эксперимент, в процессе которого с помощью образцов воздуха, который выдыхали носители коронавирусной инфекции, заразили культуры клеток легких. 

На этом основании эксперты утверждают, что для того, чтобы сдержать распространение заболевания, нужно соблюдать все необходимые меры безопасности. Так, даже обычные хирургические маски могут замедлять распространение коронавируса.

В ходе эксперимента исследователи попытались обнаружить в аэрозолях следы вирусной РНК, а также определить их физические свойства, размеры и количество.

Оказалось, что в жизнеспособных частицах SARS-CoV-2 была обнаружена большая часть вирусной РНК. При этом все культуры клеток заразили мелкие капли аэрозолей, вырабатываемые бронхами больных людей. Полученные результаты говорят  о высокой возможности заражения вирусом при нормальном дыхании и кашле инфицированного.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ростовские исследователи изучат распространение COVID-19 среди ежей.

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