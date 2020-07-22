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В Британии создан неразрезаемый материал для сейфов и замков

Наука » Технологии

Британские инженеры разработали материал, который такой же крепкий, как алмаз. Его практически невозможно разрезать.

Новый уникальный материал создан на основе алюминиевой пены и керамической сферы. Разработка получила название "Протей". Материал невозможно просверлить дрелью. Он также не поддается водоструйным резцам и угловым шлифовальным машинам.

В отличие от алмаза он очень дешевый, так как для него достаточно сырья.

Из "Протея" можно изготавливать различные защитные детали одежды, рабочую одежду, а также даже двери и ограждения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайскими учеными разработан самый легкий материал в мире. Он так мало весит, что может удержаться на цветочных лепестках. В состав этого материала входят оксид графена и лиофилизированного углерода. Специалисты надеются, что на базе данной разработки будет сделано еще много научных открытий. 

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