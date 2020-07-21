На Кавказе предложили вызывать дождь путем нагрева облаков

Исследователи выяснили, что если нагревать облака с помощью специальных наземных систем, это поможет вызывать дожди в засушливых регионах.

Известно, что на нашей планете есть огромное количество мест, где дожди являются очень редким явлением. Осадки здесь не выпадают потому, что облака не успевают достичь объемов, необходимых для того, чтобы выпал дождь.

По этой причине в таких районах страдает сельское хозяйство. Кроме того, часто случаются стихийные пожары.

Обычно для того чтобы вызвать дожди, распыляли специальные химические агенты. Но это довольно дорогостоящий способ, поэтому его редко используют. Российские ученые совместно с коллегами из ОАЭ разработали альтернативный вариант — нагрев облаков при помощи наземных генераторов тепла.

"Мы можем нагревать облака тепловыми струями, генерируемыми так называемыми метеотронами. Для того чтобы вызвать дождь таким образом, необходимо воздействовать на нижнюю границу облака — то есть метеотрон должен действовать на три-четыре километра. Расчеты показывают, что температура воздушной струи должна быть выше температуры окружающего воздуха на 10-20 градусов, чтобы нагреть облако и стимулировать дождь", — сообщил профессор Северо-Кавказского федерального университета Роберт Закинян.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые научились генерировать облака и вызывать дождь.