В Мексике обнаружили 1700-летнюю гробницу

Ученые различных специальностей под руководством специалистов Национального института антропологии и истории Мексики представили итоги исследования 1700-летней гробницы, которая в 2017 году буквально "восстала" из-под земли.

Два года назад в Мексике произошло мощное землетрясение. После него местные жители населенного пункта Сантьяго Тилло сообщили о том, что в земле появилась дыра. Прибывшие на место археологи обнаружили древнюю гробницу.

"Мы считаем, что этот могильный комплекс построили микстеки — народ, который был подчинен ацтекам", — сообщили мексиканские исследователи.

Древняя гробница состоит из двух камер прямоугольной формы и коридора, стены построены из каменных блоков.

Главную комнату украшают фрески. Кроме того, на стенах сохранились следы рисунков, выполненных красным пигментом.

В гробнице нашли останки семи человек. По словам ученых, они принадлежат людям, похороненным между 300 и 900 годами нашей эры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что под пирамидой в Мексике обнаружили пещеру естественного происхождения.