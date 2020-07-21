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На Венере обнаружили 37 активных вулканов

Наука » Экология » Космос

Астрономы впервые обнаружили на Венере несколько десятков активных вулканов. До этого считалось, что на этой планете нет вулканической активности.

Этому открытию предшествовало исследование. Сначала ученые разработали модель того, как могут образоваться вулканы на планете, основываясь на данных, полученных с Венеры. Результаты они сравнили со 133 инфракрасными снимками вулканических участков, сделанными миссией Магеллан NASA. 

Таким образом астрономы смогли обнаружить на Венере 37 действующих вулканов. Стоит отметить, что средняя длина вулканического участка составляет порядка 300 километров.

"Нам нравится изучать атмосферу Венеры, потому что она очень горячая и мы не хотим, чтобы Земля стала такой. Но до сих пор остается загадкой, почему эти две планеты стали такими разными", — рассказал один из авторов исследования Лоран Монтеси.

Ранее сообщалось, что Венера маскируется под НЛО.

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